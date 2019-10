Allo Judo Club Ventimiglia corsi gratis per tutte le ragazze

Ventimiglia. Nuova grande iniziativa dello Judo Club Ventimiglia in tema di promozione dell’attività sportiva. Infatti dal 7 al 21 ottobre tutte le bambine e le ragazze potranno provare gratuitamente i corsi di judo presso lo Juco Club Ventimiglia.

Questa iniziativa ha un importantissimo valore sociale e sta particolarmente a cuore alla dirigenza ed allo staff tecnico dello Judo Club Ventimiglia. Innanzitutto promuovere attività sportive significa promuovere salute ma anche favorire le pari opportunità per le ragazze. La pratica degli sport da combattimento e del judo in particolare, per le ragazze sta diventando una sorta di competenza indispensabile: sapersi difendere e sapersi destreggiare con coraggio in ogni situazione della vita è diventata un’abilità fondamentale al giorno d’oggi.

«Giocando insegniamo alle bambine a difendersi e a non aver paura del contatto fisico e delle costrizioni, di confrontarsi con i maschietti e soprattutto a conoscere le loro potenzialità. Forse non tutti lo sanno, ma il judo è ottimo per le donne perché esprime armonia di movimenti, rafforza e tonifica il corpo e insegna anche a difendersi.

Attraverso “Judo is Pink!” si vuole offrire alle ragazze la possibilità di praticare una disciplina sportiva dinamica, coinvolgente e divertente sin dall’infanzia apprendendo abilità importantissime nella vita quotidiana come la capacità di sapersi difendere (prerogativa non da poco visti, purtroppo, i fatti di cronaca che quotidianamente accadono) e di saper cadere senza farsi male e di ottenere importanti benefici a livello fisico e mentale. Lo Judo

insegna anche a mantenere la calma e la serenità necessaria per far fronte a qualsiasi situazione.

Il judo per le donne è uno sport fantastico e dà grandi soddisfazioni. Attraverso questo meraviglioso sport diamo alle ragazze anche l’opportunità di sapersi difendere e di non aver paura! Allenarsi nello judo consente alle ragazze di sentirsi più sicure e consapevoli, rafforzando la propria autostima e il proprio senso di autoefficacia e permettendo loro di acquisire autonomia e libertà d’azione.

Inoltre, l’allenamento dello judo è strettamente correlato alla sana alimentazione, quindi la sua pratica costante consente anche di ottenere notevoli benefici dal punto di vista estetico, sviluppando in modo armonioso ogni parte del corpo e ottenendo un fisico tonico, agile e scattante. Una bambina può cominciare a praticare lo judo, arte marziale dal forte spirito educativo, intorno ai 4 – 5 anni e poi continuare per tutta la vita» – fa sapere lo Judo Club Ventimiglia.

“Judo is Pink!” è un percorso pensato dalle donne per le donne. Infatti è nato dall’idea di Antonella e Katya Iannucci, entrambe judoka cinture nere e insegnanti di judo, laureate rispettivamente in scienze motorie e in psicologia, che hanno deciso di condividere la loro professionalità e la loro esperienza con le altre donne in una società sportiva, lo Judo Club Ventimiglia, dove la pratica sportiva femminile è da sempre molto sostenuta come

dimostrano anche i risultati delle atlete.

Il judo è una palestra di vita, una disciplina che aiuta ad affrontare al meglio la realtà quotidiana. Le ragazze praticando il judo si allenano alla vita, raggiungendo le mete prefissate e imparando a gestire le proprie risorse, il proprio impegno, la propria motivazione. Inoltre, grazie alle competenze fisiche e mentali acquisite, saranno sempre in grado di destreggiarsi in qualsiasi situazione. Le ragazze del judo: determinate, motivate, vincenti!