Allerte meteo, Bellini (Sanremo al Centro): «Pennellatore un indovino? No, un bravo professionista conoscitore del nostro territorio»

Sanremo. Umberto Bellini, consigliere comunale di Sanremo al Centro, replica al meteorologo Achille Pennellatore:

«Ho letto con grande interesse l’intervista rilasciata dall’amico Pennellatore per quanto riguarda le ormai troppo frequenti preoccupanti allerte meteo poi disattese dalla realtà.

E’ ormai evidente come la Protezione Civile Regionale sbagli a considerare meteorologicamente il territorio ligure omogeneo, con l’aggravante di non tenere conto della peculiarità dell’estremo ponente. Dal 2009 al 2014 ho ricoperto la carica di assessore con delega alla Protezione Civile ed ogni volta che venivano diramate le allerte meteo regolarmente chiedevo ad Achille se vi era in effetti motivo di preoccupazione e lui, più di una volta, mi preannunciava che all all’indomani vi sarebbe stato sole e così era.

Un indovino? Di certo no, ma un bravo professionista conoscitore profondo del nostro territorio. Si pone certo un grosso problema perché da una parte vi può essere il piacere di non andare a scuola da parte degli studenti (i genitori che lavorano magari meno), ma dall’altra la sospensione di importanti attività commerciali. Pensiamo ad esempio se oggi fosse invece sabato.

Ritengo che i sindaci del ponente debbano farsi sentire in maniera univoca nei confronti della Regione senza lasciare a qualcuno di loro, con attributi, l’onere di intervenire».