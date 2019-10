Alessio Marziano è il nuovo presidente della sezione nautica di Confindustria Imperia

Imperia. Confindustria ha proceduto al rinnovo della presidenza della sezione nautica che è stata affidata all’unanimità ad Alessio Marziano. Il nuovo presidente sostituisce nel ruolo Barbara Amerio, alla quale, nelle scorse settimane, è stata conferita la carica di presidente di Confindustria Imperia.

Il neo presidente Alessio Marziano, esprimendo grande soddisfazione per tale riconoscimento, ha ringraziato per la fiducia dimostratagli e ha già offerto la sua disponibilità ed il suo impegno, che anche grazie all’efficiente struttura interna di Confindustria rappresenterà la categoria della nautica, settore in grande espansione e crescita nel nostro territorio.

Si tratta di un comparto ritenuto strategico per lo sviluppo generale dell’economia del territorio in quanto coinvolge maestranze, artigiani, professionisti, fornitori, operatori commerciali e comparto turistico ricettivo. È quindi un importante traino per lo sviluppo dell’economia provinciale.

Diversi sono gli obiettivi che da subito verranno analizzati e perseguiti, a partire dalla formazione dei ragazzi alle “professioni del mare”, alla creazione di un portale con tutte le offerte proposte dal territorio ed al confronto con le altre categorie del settore.

Il percorso così avviato è fonte di grande soddisfazione per Confindustria Imperia, che ha sempre sostenuto la necessità di supportare i settori economici emergenti che, affiancando le attività più tradizionali della nostra provincia, potranno rappresentare un volano di crescita economica di tutto il territorio.