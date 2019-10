Alessandro Piana, da Bruxelles alla Capitale: tour istituzionale e politico per il presidente del Consiglio regionale

Sanremo. Il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana ospite degli studi di Riviera 24 per il caffè pomeridiano parla della sua recente partecipazione in veste ufficiale a importanti commissioni che si sono svolte a Bruxelles dove è intervento in rappresentanza delle Regioni Italiane nelle quali si è parlato di economia e di sviluppo dei territori, ambiente ed emigrazione.

Piana, poi, parla anche di politica portando la testimonianza da Roma in occasione della manifestazione del centrodestra.

In vista delle Regionali 2020 importanti novità per quanto riguarda la legge elettorale.