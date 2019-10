Alessandro Gangemi della Pallamano Ventimiglia convocato in Nazionale under 18

Ventimiglia. Dopo le recenti convocazioni di D’Attis, Benini, e Bennari, nel Beach Handball, è la volta del giovane Alessandro Gangemi, a vestire la maglia della Nazionale azzurra.

Il ragazzo è stato chiamato dallo staff tecnico di mister Trillini, per partecipare allo stage di Fondi dedicato ai ragazzi under 18 e dovrà raggiungere la cittadina laziale lunedì prossimo.

«Alessandro ha avuto un trend di crescita impressionante e già in estate società prestigiose anche in Francia, avevano messo gli occhi su di lui. La sua duttilità e la sua potenza fisica, ne fanno un giocatore estremamente interessante e ciò non è scappato agli occhi attenti dei tecnici della FIGH. Gli facciamo i nostri auguri e lo stimoliamo a cogliere questa occasione che riempie di orgoglio tutti noi componenti della Pallamano Ventimiglia» – fa sapere la Pallamano Ventimiglia.

Gli under 18 azzurri, durante il loro periodo di preparazione, che inizierà il 21 ottobre e terminerà sabato 26, disputeranno due partite, contro le esperte squadre di A1 Fondi e Gaeta, in vista degli impegni importanti di fascia A nel Campionato d’Europa di categoria.