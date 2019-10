Al Comunale a metà prezzo, l’alleanza Sanremese Confcommercio che ti invoglia ad andare allo stadio

Sanremese.La Sanremese Calcio e la locale Confcommercio lanciano in piena sinergia una nuova iniziativa, “Allo stadio con i biancoazzurri”. A partire dalla prossima gara casalinga contro il Bra di domenica 6 ottobre e per tutto il campionato, presso gli esercizi commerciali associati Confcommercio che hanno aderito al progetto e che esporranno l’apposita locandina, sarà possibile acquistare in prevendita i biglietti delle partite ad un prezzo agevolato: la tribuna laterale costerà 12 euro invece di 15, e la gradinata 5 invece di 10. L’intento è quello di avvicinare ancora di più la squadra di casa al tessuto sociale della città, favorendo e incentivando le presenze allo stadio.

Ogni commerciante sarà dotato di un tagliando con matrice numerata, con i loghi della Sanremese e della Confcommercio, da rilasciare ai tifosi che vorranno usufruire del servizio. Lo stesso tagliando dovrà essere poi consegnato al botteghino prima della gara per poter ricevere in cambio il biglietto vero e proprio ed accedere al Comunale nel settore desiderato.

«Nel corso dell’ultimo anno abbiamo lavorato molto con la Sanremese, commenta Di Baldassare. Riteniamo importante questa liaison tra il tessuto commerciale e la nostra eccellenza sportiva. Dai vari incontri fatti con la dirigenza biancazzurra è nata questa idea che vuole portare i commercianti a diventare i primi promotori della nostra squadra. Un’eccellenza, la Sanremese, che se sostenuta può essere un grande volano per l’economia del territorio».

«Società e giocatori stanno facendo il massimo da tre anni per ottenere i migliori risoltati sportivi possibili ed è quindi un piacere vedere un’istituzione di spessore come la Confcommercio fare la propria parte. Non era mai stata fatta una vera e propria prevendita – continua il presidente Glauco Ferrara – all’esterno dello stadio. Non ci aspettavamo un’adesione così numerosa in grado di coprire buona parte dei quartieri matuziani».

A siglare l’accordo erano presenti anche i giocatori Scalzi e Bregliano e il capitano Max Taddei: «Sanremo è una città bellissima che può dare ancora molto, con la sua gente, per dimostrare più amore nei confronti della Sanremese. Sentire il supporto della tifoseria è essenziale per spingere la squadra verso l’obiettivo promozione».

Questo è l’elenco dei negozi della città matuziana che, attualmente, partecipano all’iniziativa “Allo stadio con i biancoazzurri”:

– Dima Cartoleria (via della Repubblica)

– Belles de Nuits (abbigliamento Uomo) (via Corradi)

– Spk (abbigliamento uomo/donna) (via Cavour)

– Farmacia Colombo (via Galileo Galilei)

– Bar Must (corso Cavallotti)

– Bar Camillo (via Cavour)

– Hype (abbigliamento Uomo) (via Roma)

– Autoricambi Ostanel (Via Roma)

– Big (Piazza Bresca)

– Bar San Sci (Piazza Eroi Sanremesi)

– Basile Sartoriale (Abbigliamento uomo) (Corso Matuzia)

– Carini (Via Vesco)

– Bar Dolcenove (Piazza Eroi Sanremesi)

– 21 (Piazza Bresca)

– Bar Portovecchio (Corso Nazario Sauro)

– Bar Eden (Corso Matuzia)