ABC Bordighera, prosegue l’attività del progetto “Levant 06”

Bordighera. Nuovo appuntamento per le ragazze under 13 dell’ABC Bordighera che domani, domenica

13 ottobre, parteciperanno allo stage che si svolgerà alla palestra C. Conrieri di via Pelloux a Bordighera dalle ore 9,30 alle 11,00 nell’ambito del Progetto “Levant 06”.

Infatti domani le ragazze delle società inserite nel progetto transfrontaliero “Levant’06”, la cui convenzione è stata stipulata il 10 settembre ai Giardini Esotici di Monaco da parte dei presidenti della Federazione Italiana(FIGH), francese(FFHB), Monegasca(FMHB) ed europea(EHF), potranno migliorare la propria tecnica e tattica grazie allo specifico allenamento che si svolgerà sotto le direttive dei tecnici nominati dal Comitè delle Alpi Marittime, Mai Monfort e Jean-Claude Asnong e confrontarsi con le altre ragazze del

bacino.

I tecnici presenti avranno anche il compito di selezionare le migliori atlete per la costituzione di una rappresentativa del bacino che si confronterà cono le rappresentative degli agli bacini del Comitè e probabilmente al Trofeo Topolino organizzato dalla FIGH che si svolgerà nel luglio prossimo. Prossimamente anche per i ragazzi under 13 analoghe opportunità di gioco ed allenamento.

La società ricorda che sono aperte le iscrizioni e qualsiasi informazione potrà essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: info@abcbordighera.it o direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux nel corso degli allenamenti al martedì o al giovedì (dalle ore 18,00 alle 19,30) oppure al palazzetto E. Biancheri di vias Diaz al mercoledì dalle ore 19.00 alle 20,30 oppure reperita sul sito societario: www.abcbordighera.it ,