Ventimiglia. Si è svolta nel pomeriggio di ieri un proficuo incontro del direttivo dello Spi-Cgil con il segretario provinciale Enrico Torelli.

Nell’occasione è stato ricordato il programma della manifestazione dei Sindacati Confederali prevista a Roma sabato 16 novembre per i diritti dei pensionati, in primis per i non autosufficienti, l’invecchiamento “attivo”, la rivalutazione delle pensioni e la lotta all’evasione.

(foto di E.Raneri)