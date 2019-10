Ventimiglia. Si è svolto oggi nella città di confine il raduno dell’associazione nazionale di Genieri e Trasmettitori (A.N.G.E.T.) italiani e francesi che si sono dati appuntamento in via Roma, sul piazzale della chiesa di San Nicola da Tolentino, dove è poi stata celebrata una messa alla presenza di numerose autorità civili e militari, volontari della Croce Verde e il vicesindaco Simone Bertolucci in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

Dopo la cerimonia, i presenti hanno formato un corteo per raggiungere il monumento ai caduti Genieri e Trasmettitori e deporre una corona d’alloro in onore e ricordo dei defunti.

La giornata si è conclusa con un pranzo conviviale presso il ristorante “Il giardino” di Vallebona.