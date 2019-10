A Ventimiglia il primo ‘Motor Show’, il centro cittadino si trasforma in un circuito

Ventimiglia. Rombano i motori nella città di confine. Domani, dalle 8,30 alle 18,30, le strade del quadrilatero intorno ai giardini pubblici Tommaso Reggio ospiteranno il primo Motor Show: un evento motoristico, a scopo benefico, organizzato dall’associazione Piegavalvole, presieduta da Nico Martinetto, con il patrocinio del Comune, e il supporto del team 100 Ottani.

Già 40 le auto da rally iscritte, con i piloti che percorreranno il circuito tracciato, dando anche al pubblico – previa offerta – la possibilità di provare l’ebrezza di salire su un’auto da rally. Nella piazza antistante il palazzo comunale verrà invece allestito un vero e proprio paddock a disposizione di piloti e vetture.

Metà delle offerte raccolte sarà destinata all’associazione IntegrAbili, nata con lo scopo di avvicinare allo sport le persone diversamente abili. L’altra metà andrà al Comune di Ventimiglia e sarà utilizzata per migliorare l’arredo urbano della zona dei giardini. «Un modo – spiega Martinetto – per scusarci con i residenti, ai quali per un giorno arrecheremo un po’ di disagi».