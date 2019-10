Ventimiglia. E’ arrivata lunedì a Ventimiglia Christine Timmermans, la 62enne belga che dal 1 giugno è in cammino per la pace. «Se vogliamo la pace allora ciascuno di noi deve lavorare per questo – spiega Christine -. L’obiettivo della nostra vita è di crescere spiritualmente e condividere con gli altri. Per crescere spiritualmente è assolutamente necessario prendere tempo e trovare il nocciolo divino che è in ognuno di noi».

Con uno zaino sulle spalle, due bastoni per aiutarsi nel cammino e un paio di sandali italiani, Christine ha lasciato il suo lavoro di allevatrice di pastori svizzeri per iniziare un viaggio che la terrà 16 mesi lontano da casa e la vedrà attraversare dodici paesi. Dal Belgio ha attraversato a piedi la Vallonia fino a Lussemburgo, la Germania, la Svizzera, e l’Italia. Da Ventimiglia partirà domani mattina, verso il Principato di Monaco. Poi Francia, Andorra, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Paesi Bassi e attraverso le Fiandre di nuovo in Belgio, chiudendo il cerchio.

Nelle città che ha visitato, come Ventimiglia, la pellegrina ha lasciato un messaggio a chi ha voluto ascoltarla: dedicare ogni giorno un minuto del proprio tempo da soli in una tranquillità completa, pensando alla pace e al pellegrinaggio compiuto da Christine.

Christine ha un proprio blog, aggiornato sul suo percorso: http://www.peacenomad.org/it