A Sanremo torna la tradizionale “Fiera di Ottobre”

Sanremo. Domenica 13 ottobre si svolgerà la tradizionale “Fiera di Ottobre” nell’area di piazza Eroi Sanremesi e inizio via Martiri della Libertà (adiacenze mercato annonario), accessibile al pubblico dalle 8 alle 19.

In occasione della fiera, domenica 13 ottobre, dalle 04 alle 23, entrerà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli in piazza Eroi Sanremesi e inizio via Martiri della Libertà (adiacenze mercato annonario).

La locandina: fiera ottobre 2019 manifesto