Sanremo. Si è svolta ieri pomeriggio nel villaggio regata antistante lo Yacht Club Sanremo la cerimonia di apertura della Dragon 90th Anniversary Regatta powered by Paul&Shark, appuntamento clou della vela internazionale in Italia.

I 162 equipaggi, provenienti da tutto il mondo, si sono dati appuntamento per il primo atto della manifestazione che è intesa come una vera e propria festa in onore del Dragone, in programma dal 6 all’11 ottobre con un calendario ricco sia di prove in mare che di eventi sociali a terra per celebrare la barca nata 90 anni fa e protagonista fin d’allora sui più importanti campi di regata, Giochi Olimpici inclusi.

«Siamo molto felici e orgogliosi di ospitare questo evento che è molto più di una semplice regata. E’ una vera festa in onore di una barca che ha fatto, e continua a fare, la storia della vela. Diamo il nostro più caldo benvenuto agli oltre 160 equipaggi provenienti da tutto il mondo a Sanremo» – ha dichiarato il presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli.

Il presidente della classe internazionale, il russo Vasiliy Senatorov, che correrà a bordo del suo Dragone Dragon RUS34 “To Be Continued” ha detto invece di non vedere l’ora di poter scendere in acqua con una flotta così numerosa e composita. «Arrivando a Sanremo ho percepito un’aria di festa. Ci sono quasi tutti i velisti della classe, e l’atmosfera è molto simpatica e famigliare. Ci aspettiamo tutti una celebrazione memorabile. Buon compleanno Dragone!» – afferma. I Dragoni inizieranno a sfidarsi da domani con il primo segnale preparatorio previsto per le ore 12 e, possibilmente due prove.

La flotta verrà divisa in due gruppi, con i primi 30 equipaggi del ranking mondiale suddivisi fra i due gruppi, che disputeranno un massimo di 4 regate di qualificazione alla fase finale. La prima metà dei qualificati sarà inclusa nella flotta Gold e la seconda metà nella flotta Silver, ed entrambe disputeranno la fase finale.

Tuttavia, data la particolarità dell’evento, verranno anche definiti speciali gruppi e classifiche, come quelle riservate agli equipaggi femminili, agli Junior per skipper sotto i 30 anni, ai Master over 65, ai team familiari e alla categoria dei Champion of the Champions, i veri assi del Dragone.

Mercoledì 9 ottobre, inoltre, tutti gli oltre 160 team parteciperanno alla 90th Anniversary Grand Celebration Race, corsa su un unico percorso per tutte le barche.

Il main sponsor della manifestazione Paul&Shark, che ha creato una speciale piccola collezione ad hoc con il logo della regata, ha espresso grande soddisfazione per essere ancora una volta, come fa ormai da molti anni, a fianco dello Yacht Club Sanremo e della classe Dragone.

La manifestazione gode del supporto, oltre che degli enti e partner istituzionali dello Yacht Club Sanremo, anche dello sponsor principale Paul&Shark e di Brugge Zot, Glenfiddich, Yanmar, OneSquare, Amer Yachts.

Per il programma completo, l’elenco degli iscritti e altre informazioni si può visitare il sito internet dedicato.

Il Dragone è un’imbarcazione monotipo a chiglia, lunga 8,90 metri, larga 1,95 metri, armata a sloop Marconi, è nata nel 1929 dalla matita del prolifico yacht designer norvegese Johan Anker (1871-1940). All’epoca Anker concepì una barca di dimensioni ridotte e dai costi contenuti che, grazie alla piccola cabina e a due rudimentali posti letto poteva anche compiere brevi crociere nei fiordi. Tra il 1948 e il 1972 il Dragone divenne classe olimpica. Proprio da quando fu esclusa dai Giochi, grazie al lavoro dell’IDA – International Dragon Association www.intdragon.net – la classe ha aumentato la sua diffusione. In Italia è attiva una classe nazionale www.assodragone.it. Oggi il Dragone è rappresentato in 31 nazioni e in 5 continenti, con ben 6.500 esemplari.

Paul&Shark, marchio di lifestyle Made in Italy prodotto e distribuito da Dama S.p.A è stato fondato nel 1976 da imprenditori nel campo della moda fin dal 1921. Il marchio, noto in tutto il mondo per il suo logo a forma di squalo, propone collezioni total look per Uomo, Donna e Bambino, oltre a diverse capsule collection ispirate al mondo della nautica e dell’avventura. Con l’utilizzo di materie prime sostenibili e l’impiego di nuove tecnologie che aumentano l’efficienza nei consumi di acqua ed energia, Paul&Shark onora il suo impegno nel ridurre il proprio impatto ambientale. Presente in 73 paesi con oltre 209 punti vendita monomarca, Paul&Shark è presente nelle località più esclusive dello shopping mondiale, tra cui Via Montenapoleone a Milano, Rue du Faubourg St. Honoré a Parigi, Regent street a Londra, Madison Avenue a New York e Nanjing Road a Shanghai.

La tradizione delle regate veliche a Sanremo risale ai primi del ‘900, sebbene la costituzione della Compagnia della Vela avvenne solo nel 1920, Sin dagli albori la Compagnia della Vela ospitò manifestazioni importanti e di alto profilo, poi nel 1930 confluì nella Lega Navale Italiana. Nel 1947 la Compagnia della Vela fu ricostituita e quasi dieci anni dopo, nel 1956, divenne Yacht Club Sanremo, pur mantenendo anche la precedente denominazione. Nel 1953 la Compagnia della Vela ha contribuito alla nascita della regata della Giraglia, diventata una classica della vela d’altura in Mediterraneo. Con il passare degli anni l’attività si è progressivamente spostata dalle derive alle regate d’altura per cui, dal 1981, è stato avviato il Campionato Invernale West Liguria per le classi d’altura, Oltre a queste manifestazioni classiche lo Yacht Club ha sempre organizzato Campionati Mondiali, Europei e Italiani che hanno fatto la storia della vela nazionale. La sede dello Yacht Club, completa di banchine per l’ormeggio dei soci, una zona tecnica e aree ricreative, si trova sul Molo Nord di Porto Vecchio a due passi dal centro storico cittadino, dove trovano posto anche gli uffici e il ristorante.