Triora. Come ogni anno, ieri a Loreto di Triora, a cura della sezione Anpi Arma Taggia e Valle Argentina, si è svolta la Commemorazione dedicata ai caduti partigiani e civili della Valle Argentina nel periodo 1943/1945 e al comandante partigiano Vittorio Guglielmo (Vittò) Medaglia d’Argento V.M.

All’evento hanno partecipato le autorità con i Sindaci e i rappresentanti dei Comuni di Triora, Badalucco, Taggia e Sanremo. La commemorazione si è aperta come di consueto con la Santa Messa nella Chiesa di Loreto; al termine i partigiani hanno deposto la corona di alloro al Monumento e il presidente della sezione Anpi Massimo Corradi, ha portato i saluti a tutti i partecipanti ricordando l’importanza dei valori della Resistenza. E’ poi intervenuta la presidente Provinciale Anpi Amelia Narciso e il sindaco di Triora, Massimo Di Fazio; l’orazione ufficiale è stata curata dal socio Silvio Cermelli.

«Un ringraziamento al Sindaco, ai Vigili Urbani e ai Carabinieri del Comune di Triora per l’accoglienza, ai musicisti Colombo Panizzi e Lorenzo Marazzano, alle titolari del Bar Globo di Taggia che come ogni anno, in memoria del padre partigiano Giunto Pastorino “Artiglio”, hanno offerto il rinfresco a cui si è aggiunto il gentile contributo degli abitanti di Creppo».