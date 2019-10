Balùn

A Dolceacqua continua lo storico torneo di pallapugno

Appassionati e non si riuniscono in piazza Mauro per assistere alle partite di “U balùn”

Dolceacqua. Continua la stagione della pallapugno nel borgo dei Doria. Anche questa settimana in piazza Mauro prosegue il tradizionale appuntamento con il “U balùn”. Le partite si prospettano molto interessanti. Dopo l’incontro di lunedì con Voglino/Novaro, ieri partita scintillante tra Papone e Re, quest’ultimo vincitore della scorsa stagione, oggi va in scena la seconda semifinale del torneo amatori tra Tamagno e Giuffra, domani invece tornerà sulla piazza Papone contro Ascheri. A concludere la settimana, venerdì, giocheranno Orizio contro Voglino. Le squadre si danno battaglia sul selciato tra la chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate e la palazzata della piazza attirando, oltre agli amanti del balùn, tanti stranieri incuriositi da questo storico sport. Leggi anche TRADIZIONE E SPORT Torna lo storico torneo di pallapugno a Dolceacqua