Camporosso. Sono entrati in funzione per la prima volta oggi, con lo scattare dell’allerta arancione, i maxischermi a led distribuiti su tutto il territorio comunale di Camporosso. Grazie a una convenzione stipulata con la Expo Led, la ditta che ha installato le insegne, il Comune potrà inserire a titolo gratuito messaggi di avviso alla popolazione in caso di allerta arancione o rossa: messaggi che resteranno per tutta la durata dell’allerta al posto delle pubblicità solitamente proiettate.

Al momento ne sono stati attivati sei, di cui due sono i maxischermi che sovrastano il ristorante ‘I cinque gusti’ delle Braie. Gli altri sono stati installati nei pressi del cimitero, all’altezza del ponte dell’Amicizia, al confine tra Camporosso e Vallecrosia e tra Camporosso e Ventimiglia.

Oltre all’allerta, c’è anche lo spazio per brevi ma importanti comunicazioni ai cittadini, come l’avviso di chiusura delle scuole.

«In questo modo – spiega il vicesindaco Maurizio Morabito – Possiamo informare tutta la popolazione in modo capillare e veloce».