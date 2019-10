A Camporosso e a Ventimiglia va in scena il 12esimo Auto Moto Classic Intemelio

Ventimiglia. Gli Amici delle Auto & Moto d’ Epoca di Camporosso, in collaborazione con gli Amici della Scuderia delle Palme, rinnovano il classico appuntamento autunnale a tutti gli appassionati degli sport motoristici ed ai collezionisti di veicoli storici del comprensorio intemelio e non solo.

Come per l’edizione precedente, la manifestazione si articolerà su due giornate e precisamente sabato 9 novembre a Camporosso e domenica 10 novembre a Ventimiglia. La giornata di sabato prevede tutto il pomeriggio presso il Centro polivalente “G.Falcone”, dove si potrà visitare all’esterno della struttura, una ricca esposizione di auto storiche da competizione, vespe d’ epoca, veicoli 4×4 e molto altro; mentre all’interno della stessa

struttura si potrà ammirare una mostra fotografica a tema ed una esposizione di sculture moderne.

A partire dalle 16.30 circa, si svolgerà nella sala conferenze, la cerimonia di consegna del Premio “Martino Finotto 2019”, dedicato al mai dimenticato pilota gentleman nato a Camporosso nel 1933 e scomparso nel 2014. Anche quest’anno, oltre al premio principale che verrà assegnato ad un ex pilota non professionista, verranno assegnati altri due premi speciali a giovani piloti particolarmente meritevoli.

Alla cerimonia, che sarà condotta dal noto giornalista Renato Ronco, è prevista la partecipazione e l’intervento di personalità del motorsport internazionale e sarà l’ occasione per rievocare, 40 anni dopo la conquista, da parte di Martino Finotto e Carlo Facetti del Campionato Europeo Turismo 1979 su B.M.W. 3.0 CSL. Un aperitivo, offerto dall’organizzazione, concluderà la giornata.

Il programma della giornata di domenica prevede, a partire dalla prima mattina, il consueto raduno di auto e moto d’ epoca a Ventimiglia sul Belvedere Resentello, da dove partirà il giro turistico che si snoderà per le vie cittadine per poi condurre i partecipanti nell’entroterra, dove verrà effettuata una sosta con aperitivo presso una cantina produttrice del famoso vino Rossese DOC di Dolceacqua. Il giro proseguirà per raggiungere il ristorante

dove verrà consumato il pranzo al termine del quale la manifestazione si concluderà con le rituali premiazioni ed i saluti.

Il Programma.

Per info: amici.ame@libero.it

Ruggero 328 – 0796343

Marco 388 – 1290325

Mario 347 – 5761925