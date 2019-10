A Camporosso appuntamento con il convegno formativo dei Consulenti del Lavoro

Imperia. Giovedì 31 ottobre, a partire dalle 14, si terrà il convegno formativo dei Consulenti del Lavoro intitolato “Le ultime in materia di lavoro: casi concreti (operativi e pratici)” presso il centro “Giovanni Falcone” di Camporosso.

L’evento è organizzato a Camporosso con il supporto delle Consulenti del Lavoro Bruna Ansaldi e Carminati Iole, dall’associazione nazionale Consulenti del Lavoro–unione provinciale di Imperia e dal consiglio provinciale dell’ordine dei Consulenti del Lavoro di Imperia.

Dopo i saluti di Secondo Sandiano, presidente U.P. ANCL-SU Imperia, Roberto Aschero, presidente C.P. Ordine C.d.L. Imperia, Roberto Bracco, revisore CNO e referente d’area Fondazione Lavoro Liguria, e Francesco Cerqueti, responsabile formazione U.P. ANCL-SU Imperia, prenderà la parola Temistocle Bussino.

Componente del Centro studi attività ispettorato nazionale del lavoro, docente SDA – Università Bocconi e Università Cattolica di Milano, specializzato in Diritto del lavoro e Diritto previdenziale, Bussino illustrerà alcuni casi concreti riguardanti i decreti crescita e tutela del lavoro:

• il distacco transnazionale e la mobilità dei lavoratori alla luce della circolare INL,

• la retribuzione e l’imponibile virtuale non solo in edilizia – cuneo fiscale e salario

minimo,

• la nuova procedura INPS per il controllo del versamento dei contributi,

• la responsabilità solidale negli appalti alla luce delle recenti sentenze della

Cassazione,

• la contrattazione collettiva e la misurazione della rappresentatività sindacale,

• fruizione corretta dei nuovi sgravi contributivi e Ccnl

Questo evento fa seguito al convegno “Le ispezioni in materia di lavoro: casi concreti” tenutosi lo scorso anno presso il polo universitario di Imperia dell’Università di Genova e segue la logica della formazione a rotazione sul territorio per portare i consulenti del lavoro vicini ai colleghi e sempre alla ricerca di soluzioni ai problemi che quotidianamente affliggono i clienti.

La partecipazione all’evento è gratuita ed è aperta a professionisti, collaboratori e praticanti di studio. Il convegno è valido ai fini della formazione continua obbligatoria per il riconoscimento di 4 crediti. Al termine della giornata è previsto un momento conviviale con cena fra colleghi.

Per informazioni e prenotazioni telefonare allo 0183 710269 oppure inviare una mail a cpo.imperia@consulentidellavoro.it. Segui l’evento sulla pagina Facebook di ANCL Imperia.