A.Baiardo – Imperia, i convocati nero azzurri

Imperia. Nella quinta giornata di campionato l’Imperia guidata da mister Lupo è ospite della formazione genovese Angelo Baiardo. Un campo non facile per nessuno, non in ottime condizioni, e con una squadra piuttosto ostica che in queste prime quattro giornate ha trovato due vittorie e due sconfitte. I nero azzurri arrivano a questo incontro dopo la bella vittoria, allo scadere, con il Genova Calcio per una rete a zero, un successo che è valso il primo posto.

Ecco i convocati da mister Lupo:

Portieri:

Trucco, Meda

Difensori:

Virga, Guarco, Padovan, Carletti L, Fazio, Ambrosini

Centrocampisti:

Risso, Manitto, Sancinito, Pellegrino, Giglio, Martelli, Salmaso

Attaccanti:

Nastasi, Capra, Minasso, Sassari, Boggian