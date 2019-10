A.A.A. Bordighera cerca e-bike in affitto. Pronta la gara per la concessione di area sul porto

Bordighera. Un bando di gara per trovare un imprenditore che decida di investire sull’e-bike a Bordighera. Lo ha predisposto la giunta comunale, che ha approvato le linee generali di un “Capitolato speciale di gara” per la concessione di un’area pubblica finalizzata all’insediamento di un’attività di noleggio di mountain bike con pedalata assistita. Il motivo? Contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano, diffondendo la cultura della mobilità sostenibile e l’utilizzo dei mezzi di trasporto ecologici, oltre a rilanciare il sistema di sentieri presenti a Montenero.

In particolare, attraverso una procedura ad evidenza pubblica, Palazzo Garnier cerca un privato che disponga di almeno 50 bici elettriche da poter affittare a residenti e turisti. L’attività verrà collocata nel piazzale ‘Capitanerie di Porto’, sovrastate l’area portuale e precisamente nella zona lato a monte, a ponente del campo per il gioco delle bocce, per superficie massima di 100 metri quadrati. Chi vincerà la gara, inoltre, potrà utilizzare come deposito notturno delle bici uno spazio interno alla vicina galleria. La concessione, che dal 1 gennaio 2020 avrà durata triennale, prevede un canone annuale forfettario a beneficio del Comune di 600 euro, comprensivo della tassa di concessione del suolo pubblico e della tassa rifiuti. L’assegnazione della concessione, in presenza di più domande, avverrà sulla base del criterio del maggior rialzo del canone annuo forfettario.

[Foto Ansa]