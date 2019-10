7000 km a piedi per la pace, Christine Timmermans fa tappa a Ventimiglia

Ventimiglia. È arrivata nella città di confine Christine Timmermans, un viaggio a piedi iniziato dal Belgio il 1 giugno 2019 che porterà la “pellegrina per la pace” a girare l’Europa per 18 mesi attraversando anche l’Italia con la seconda e ultima tappa a Ventimiglia.

Nel corso dell’incontro-conferenza di sabato 12 ottobre alle ore 17 presso il centro culturale San Francesco a Ventimiglia Alta si potrà ascoltare il racconto di questo viaggio intrapreso per dare visibilità alla necessità di Pace e conoscere una donna unica che ha già compiuto altre imprese straordinarie.

Nel 2017 percorrendo la via francigena ha attraversato l’Europa dal Nord fino a Roma, il web si era mobilitato per darle ospitalità con l’hashtag #ospitiamochristine. Aveva già lasciato gli agi della vita cittadina per viaggiare con i figli su di un carro trainato da cavalli per tutta l’Europa.