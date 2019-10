Ventimiglia. E’ partito puntuale questa mattina alle 8:20, dalla stazione della città di confine, il treno storico che celebra i 40 anni dalla ricostruzione della Ventimiglia-Cuneo, la tratta che attraversa la val Roja, passando per alcuni tra i paesaggi più belli di Liguria e Piemonte, nata per unire, a sfondo turistico, le montagne al mare.

Presenti questa mattina per battezzare l’evento il sindaco Gaetano Scullino, l’onorevole Flavio Di Muro, l’assessore regionale ai Trasporti Gianni Berrino e alcuni dei consiglieri comunali dell’Amministrazione locale. Tanti i curiosi e fortunati che hanno deciso di acquistare il biglietto per questo viaggio speciale. Per l’occasione, alcuni figuranti e i macchinisti si sono vestiti con abiti d’epoca.

L’evento, denominato “Non perdere il treno!”, organizzato in collaborazione tra Regione Liguria e Fondazione FS, ha promosso il Piano Integrato Territoriale ALPIMED, finanziato con i fondi del programma di cooperazione transafrontaliera Italia-Francia Alcotra 2014/2020, e lanciato il progetto Alpimed MOBIL.

(Foto e video di Marco Maiolino)