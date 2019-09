Imperia. Grande prestazione di gruppo per i piccoli ciclisti dell’UC IMPERIA RAINERI diretti ed accompagnati dal loro DS Giosuè Bonomi, si sono come sempre distinti per l’impegno ed i risultati ottenuti al 14° memorial Massabò, valevole come prova del giro della provincia di Imperia.

Vittoria per Ludovica Furlanetto, seguita da Greta Lupo 2° (G1F) Zeno Bonomi conclude in 2 posizione

mentre Francesco Giordano conclude la sua prova al 4°posto(G1M) Nella Categoria (G3M) Emanuele Giordano sferra l attacco decisivo al 2 giro e conquista la vittoria in solitaria mentre al secondo posto Marco Zanchi e 5°Andrea Sepe. Ottima la prova di Liliana Furlanetto che conclude al 2° posto tra le donne.

Nella (G4M) splendida prova di Tommaso Sepe che vince la gara rientrando sulla fuga e sorprendendo il

duetto in contropiede con una volata da manuale, Edoardo Rubino conclude 3°una gara condotta

all’attacco.

Per la (G5M) Pietro Lupo sembra aver ritrovato lo smalto di un tempo conducendo una gara sempre all

attacco, il suo compagno Achille Bonomi giunge 4°, dopo una prova caratterizzata dai continui attacchi.

Bellissima la tripletta nei G6M dove l UC IMPERIA RAINERI termina la prova con una volata a tre

conquistando tutto il podio, nell’ordine Micolucci Alessandro, Santiago Moretto e Matteo Belgrano.

Alla Gara ha partecipato in via promozionale anche Alessandro Barbero, il nostro più piccolo tesserato,

la prossima stagione sarà al via della categoria G1.

Gli Esordienti hanno corso in Piemonte e Lombardia su strada a Castel Venzago (BS) il trofeo Marella

Costruzioni , gara caratterizzata da 55 partenti e tante salite all interno del circuito che i nostri ragazzi

hanno ripetuto più volte. Il nostro Francesco Ciccia ha concluso la gara in 5 posizione mentre Manuel

Scarpa e Simone Ranise hanno pagato cara la presenza di alcune salite da ripetere più volte, le quali

hanno lasciato le loro gambe troppo stanche per il finale, concludendo la prova ai piedi dell’ultima salita.

Matteo Gabelloni ha corso invece per la classifica finale del Challenge della provincia di Biella,

concludendolo al 4 posto in classifica generale, la gara è stata caratterizzata da una fuga ripresa a 2 km

dall’arrivo il nostro Matteo ha concluso la prova al 5 posto.