Ventimiglia, tunisini rubano panino a marocchino che per vendetta li colpisce con una spranga di ferro

Ventimiglia. Due tunisini e un marocchino, tutti e tre senza fissa dimora da diversi anni in Italia, sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Ventimiglia intervenuti intorno a mezzanotte in piazza Cesare Battisti, nei pressi della stazione ferroviaria, per sedare una rissa scoppiata tra gli stranieri.

Stando a quanto ricostruito dai militari dell’Arma, i due tunisini (di 29 e 41 anni, di cui uno pregiudicato) hanno rubato il panino al 53enne marocchino, anch’esso pregiudicato, che, per vendicarsi, ha preso una spranga di ferro e ha iniziato a colpire in testa uno dei due avversari. A quel punto, in aiuto del connazionale, il secondo tunisino ha spaccato una bottiglia di vetro per colpire l’aggressore con il collo tagliente del recipiente.

A sedare gli animi sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche il personale sanitario del 118, ma nonostante le gravi ferite riportate, nessuno dei tre coinvolti ha voluto farsi accompagnare in pronto soccorso per essere medicato.