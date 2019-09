Ventimiglia. Una sfilata di ambulanze e mezzi di soccorso per le vie del centro cittadino. E’ così che la Croce Verde Intemelia ha festeggiato ieri il suo 70esimo anniversario di Fondazione. Due le nuove ambulanze inaugurate ieri pomeriggio: un Fiat Ducato Domino Plus e un Renault Master, entrambi con allestimento della Orion Veicoli Speciali. Mentre il Ducato è la seconda ambulanza donata alla Croce Verde Intemelia dalla Famiglia Ferrari in memoria dei cari genitori, il Master è stato acquistato con il lascito ricevuto e in memoria della cara benefattrice Signora Mustica vedova Noaro.

[Foto di Marco Maiolino]