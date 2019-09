Ventimiglia, segnalazioni su pulizia effettuata alla foce del Roja. Intervengono i carabinieri forestali

Ventimiglia. I carabinieri forestali di Ventimiglia hanno effettuato stamani dei controlli alla foce del fiume Roja, recentemente oggetto di pulizia da parte di operai incaricati dall’amministrazione comunale, a seguito di alcune segnalazioni che lamentavano la possibile irregolarità dell’intervento all’interno dell’area, sito di interesse comunitario (Sic), e habitat di numerose specie di uccelli. I carabinieri hanno anche acquisito documentazione cartacea in Comune per effettuare controlli incrociati e stabilire se le prescrizioni sono state o meno rispettate dagli amministratori.

Trattandosi di una zona in cui nidificano molte specie, il taglio della flora, e in special modo di alcuni arbusti, potrebbe aver compromesso le abitudini di vita degli uccelli. Anche per alcune piante che nascono spontanee esistono indicazioni precise per il taglio.

Se al termine dei controlli risulterà che le prescrizioni non sono state adeguatamente seguite, scatteranno i provvedimenti previsti dalla legge.