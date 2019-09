Ventimiglia, rinnovato il consiglio direttivo del comitato di quartiere di Latte

Ventimiglia. Nella giornata di ieri si è riunito il consiglio direttivo del comitato di quartiere di Latte per il rinnovo dei relativi organi. A decisione del presenti è stata eletta presidente Cristina Sismondini e vicepresidente Angelica Murante. Confermate le precedenti nomine del segretario e del tesoriere.

«Si ringraziano il presidente ed il vicepresidente uscenti per il lavoro fin qui svolto e si augura buon lavoro alle neo elette. I nuovi organi rappresentativi del comitato rilevano comunque come, a tutt’oggi, nonostante il deposito di recenti e diverse segnalazioni di intervento per la risoluzione di alcune delle note problematiche del quartiere (viabilità, sicurezza, pulizia e manutenzione degli argini, tombini e cunette), contenenti altresì la fissazione di un incontro tra una delegazione del comitato e l’attuale amministrazione comunale, alcun riscontro vi sia stato. Si rinnovano, pertanto, le richieste di intervento e un incontro urgente con il Sindaco«.