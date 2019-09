Ventimiglia. Dopo anni di attesa, con il ritorno dell’amministrazione Scullino, ritorna anche la pulizia del fiume Roja nel suo tratto finale. «Oggi è una foresta – dichiara l’amministrazione – E con l’arrivo delle piogge il pericolo che un tronco di albero crei una diga naturale e il fiume esondi è molto probabile, mettendo a rischio l’incolumità pubblica».

L’intervento è stato affidato alla ditta Tesorini, mettendo in allertata la protezione civile di Ventimiglia, affidata al consigliere comunale Marcello Bevilacqua che dichiara: «Da troppo tempo la città aspettava questo intervento, dopo il lungo iter amministrativo sia riusciti nell’intento, prima delle piogge, come siamo abituati a fare». Il sindaco Gaetano Scullino aggiunge: «Fatti concreti, lavoriamo per la città e manteniamo le promesse elettorali, ringrazio la Provincia, la Forestale, la capitaneria di porto e il mio segretario generale, insieme al nuovo ufficio manutenzione del patrimonio comunale, molto efficiente».