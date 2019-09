Ventimiglia, proseguono i lavori dell’Anas: galleria Poggio chiusa al traffico

Ventimiglia. Lunedì 23 settembre sarà avviata l’ultima fase di intervento all’interno della galleria Poggio, a Ventimiglia (IM), lungo la strada statale 1 “Via Aurelia”. Per consentire ai tecnici di eseguire la messa in servizio ottimale degli impianti recentemente installati, la galleria sarà chiusa al traffico dalle 14:00 di lunedì 23 alle 20:00 di martedì 24 settembre. In particolare, la chiusura consentirà ai tecnici di effettuare in sicurezza la taratura dei sistemi che regolano automaticamente l’intensità illuminante e i consumi dei nuovi LED a risparmio energetico in funzione della luminosità percepita all’esterno.

Gli interventi, per un investimento complessivo di 1,2 milioni di euro, sono stati ultimati ad agosto e hanno consentito di rinnovare integralmente gli impianti di illuminazione e di ventilazione a servizio della galleria.