Ventimiglia, Premio San Michele: ecco i vincitori

Ventimiglia. Sono Ursula Salghetti Prioli Piacenza, Davide Barella ed Enza Chiappalone i vincitori del Premio San Michele 2019, che verrà consegnato alle 15,30 di sabato 5 ottobre nel centro culturale dell’ex chiesa di San Francesco.

Promosso in origine dal Comitato Porta Marina, del premio, assegnato, ogni anno, a chi emerge nel campo del artistico, sociale o culturale, si occupa ora il Comitato pro Centro storico, presieduto da Sergio Pallanca. A realizzarlo, sarà realizzato lo scultore Pino Venditti.

La biologa marina, specializzata in algologia, Ursula Salghetti Prioli Piacenza, sarà premiata per la sua passione dei giardini e per essersi occupata della salvaguardia della costa. Mentre Davide Borella, scrittore, attore e produttore teatrale, riceverà il riconoscimento per il suo grande impegno nel sociale. Oltre ad aver collaborato a diverse manifestazioni, tra le ultime il Festival degli artisti da strada che ha riscontrato un grandissimo successo, Barella insegna anche nelle case circondariali.

Anche Enza Chiappalone, della scuola di danza Borgo Antico, è molto attiva nel sociale: ha partecipato a diverse manifestazioni, collaborando gratuitamente con diverse associazioni che si occupano di arte e di sociale, tra cui la Spes.

Nel 2018 è stato dato “alla memoria” di Roberto Balbo, mecenate e filantropo. Nelle edizioni passate sono stati premiati anche l’architetto Osvaldo Viale, l’imprenditore e artista Gaspare Caramello; Mario Raimondo, ex dirigente Rai; lo storico don Nino Allaria Olivieri e Nino Greggio, per la sua attività nei sestieri.