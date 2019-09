Ventimiglia “plastic free”, 2000 borracce in alluminio in regalo agli studenti delle scuole cittadine

Ventimiglia. L’Amministrazione Scullino sempre più tesa verso il rispetto dell’ambiente. Dopo le ordinanze “smooke free” che vietano di fumare sulle spiagge e di gettare mozziconi di sigarette per terra è arrivato il momento di una scelta “plastic free”.

Duemila borracce in alluminio verranno regalate agli alunni delle scuole ventimigliesi. Queste non graveranno sulle casse comunali, in quanto pagate tramite sponsor. Il Comune cerca altresì altri che vogliano sponsorizzarle per accrescere in numero di borracce in regalo.