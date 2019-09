Ventimiglia, piantate nuove palme per una «città più bella»

Ventimiglia. Prosegue la piantumazione di nuovi alberi ad alto fusto nell’ambito del programma “una Ventimiglia più bella”, fondamento dell’amministrazione Scullino.

Verrà pertanto concluso nei prossimi giorni il terzo tratto di Lungofiume G. Rossi (lato fiume) con la piantumazione di ben dodici palme ad alto fusto. Ma l’amministrazione Scullino non si accontenta e quindi pianterà altre 10 palme nel tratto lato mare della Passeggiata G. Marconi che va dalla Marina S. Giuseppe alla Margunaira; verranno quindi rimossi i ceppi dei pini precedentemente tagliati. Quindi in ttale saranno messe a dimora 22 palme.

Nel contempo si darà il via alla riqualificazione della parte pedonale del lungo mare di Marina San Giuseppe, iniziando dal recupero del cordolo in cemento armato, dalla pitturazione della ringhiera per arrivare alla sistemazione del marciapiedi e al rifacimento delle panchine.

Sempre con estrema attenzione rivolta al verde pubblico e alla salute dei cittadini in seguito a segnalazioni pervenute da alcuni genitori che segnalavano la presenza di cespugli di oleandri piantati nei pressi dei giochi per bambini dei Giardini T.Reggio e non graditi dagli stessi genitori in quanto considerati nocivi in termine di salute, il Sindaco Scullino informa che ha già provveduto alla rimozione dei cespugli segnalati, prevedendo al loro posto una palma già piantata, mentre a breve verranno aggiunte altre due piante ad alto fusto, una palma ed una magnolia.

«L’attenzione alla vita di tutti i giorni dei nostri cittadini e anche dei turisti nostri ospiti – precisano Scullino e la sua Giunta – continua ad essere elemento prioritario per tutta l’amministrazione. Ogni giorno facciamo un piccolo passo per raggiungere gli obbiettivi promessi con il nostro programma elettorale e siamo certi che i cittadini che vivono la città quotidianamente lo notino e lo apprezzino! Siamo solo all’inizio di un lungo lavoro che potrà essere ottimizzato solo con la partecipazione, l’entusiasmo e la collaborazione di tutti i Ventimigliesi che ringraziamo fin d’ora».