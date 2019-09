Ventimiglia. Stava rientrando a casa dal lavoro quando, a causa di un colpo di sonno, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro i paletti dissuasori. E’ successo questa mattina a una giovane donna, lavoratrice trasfrontaliera, che stava rincasando dal Principato di Monaco.

La donna ha perso il controllo della sua Renault Clio nei pressi del teatro comunale. Di qui ha proseguito per alcuni metri in via Mameli, fino a fermarsi contro i paletti. E’ stata soccorsa da un equipaggio della Croce Verde Intemelia. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto anche una volante della polizia per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La strada è rimasta chiusa al traffico il tempo necessario per consentire i soccorsi e la rimozione del veicolo.