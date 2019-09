Ventimiglia. «Verosimilmente le nostre osservazioni verbali non sono servite e dunque dopo l’ennesimo “atto di violenza” a discapito dei portatori di handicap, decidiamo oggi di farvi partecipi della mancanza di sensibilità che riscontriamo al punto vendita di Ventimiglia» scrive il presidente dell’associazione “Amici dei Disabili”, Ernesto Basso denunciando la situazione di disagio che vivono i portatori di handicap che si recano Carrefour di Ventimiglia trovando posteggi a loro riservati occupati da bidoni della spazzatura e bancali.

Continua «Il primo stallo occupato con dei bidoni della nettezza urbana, solitamente collocati a circa 15/20 metri più avanti, spostati dall’addetto al ricevimento merci per agevolare il camion. Il secondo con le merci. Si spera ora che possa intervenire l’amministrazione comunale o la direzione del punto vendita Carrefour per fare in modo che non si ripetano più episodi simili».