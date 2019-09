Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino ha spinto con forza una palma fino ad abbatterla per evitare che crollasse addosso a qualcuno. E’ successo nel pomeriggio nei pressi di Porta Nizza, a Ventimiglia Alta.

Avvisato dal titolare di un locale del centro storico della presenza di una palma danneggiata dal vento, il sindaco si è recato a Ventimiglia Alta per un sopralluogo e ha spinto la palma facendola crollare al suolo.

«Non potevo attendere fino a domani – spiega Scullino, motivando il suo gesto – Quando sarebbero potuti intervenire gli operai comunali. Sarebbe bastata una folata di vento per far cadere la palma, proprio in quel piazzale dove giocano molti bambini. Era troppo pericoloso lasciarla lì».