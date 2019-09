Ventimiglia, otto posti disponibili in Croce Verde Intemelia per il servizio civile

Ventimiglia. Sei un ragazzo o una ragazza dai 18 ai 29 anni? Vuoi fare un’esperienza di un anno dall’alto valore educativo e formativo? Vieni a fare il servizio civile in Croce Verde Intemelia a Ventimiglia.

I posti a disposizione per il 2019 sono otto e l’obiettivo è quello di formare persone qualificate in grado di saper soccorrere ed aiutare in caso di emergenze. L’orario settimanale articolato su 5 giorni per un totale di 1145 ore annue ed il compenso mensile è di 433,80 euro. Il servizio verrà svolto presso la sede in piazza XX Settembre 8 dopo una formazione certificata a 360 gradi sul primo soccorso. La presentazione della domanda scade il 10 ottobre alle 14.

Per informazioni chiamare il numero 0184 351175, mail info@croceverdeintemelia.com.