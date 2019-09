Ventimiglia, nel weekend casting per un film al ristorante Centrale 2000

Ventimiglia. Sabato 28 e domenica 28 settembre dalle 16 alle 19 si terranno i casting per un film che si girerà a Sanremo prodotto da Tony Morgan presso il ristorante Centrale 2000 in piazza Cesare Battisti 32/b a Ventimiglia.

Per il film si cercano comparse per le seguenti figure: uomini con un’età scenica tra i 19 e i 60 anni, donne con un’età scenica tra i 18 e i 50 anni.

Comparse uomini donne. Non è prevista retribuzione. La ricerca e per i residenti in Liguria. Presentarsi con una foto in primo piano oppure mandare alla mail: daccia1965ben@gmail.com.