Ventimiglia, lo spiazzo alla foce del Roja tornerà ad essere un parcheggio. Scullino: «Pronta l’ordinanza»

Ventimiglia. Il sindaco Gaetano Scullino ha predisposto un’ordinanza per riaprire alle auto il terrapieno sul Roja da utilizzare come parcheggio in attesa che vengano svincolate e date al Comune, in base all’accordo di programma firmato nel 2009 durante il primo mandato di Scullino, le aree ferroviarie sdemanializzate, lungo corso Genova e nella zona retrostante la stazione ferroviaria, dove troveranno posto un migliaio di auto.

«Per noi è questa operazione è fondamentale – dichiara il sindaco – Non per fare cassa, ma per andare incontro ai commercianti, che proprio a causa della carenza di posti auto in città hanno perso molti clienti. Offrendo un maggior numero di parcheggi, sarà maggiore anche il numero di turisti che si fermeranno in città».

Prima di firmare l’ordinanza, il sindaco attende un ultimo incontro con i responsabili della ditta Colombo che gestisce i parcheggi a Ventimiglia. «Sarà la ditta a doversi occupare della gestione del parcheggio – spiega Scullino – Per questo stiamo aspettando che formulino una loro proposta». Alla società l’amministrazione ha già formulato le proprie richieste: il parcheggio, in grado di ospitare 250 vetture, deve restare aperto solo in orario diurno, dalle 7,30 alle 19, ed essere chiuso in caso di maltempo. La Colombo dovrà dunque incaricare parte del personale di aprire e chiudere gli accessi al terrapieno in modo che gli orari vengano rispettati. Il venerdì, inoltre, per questioni legate anche alla sicurezza, l’area sarà destinata al parcheggio dei furgoni degli ambulanti del mercato. Dovrà infine essere installata una sirena da azionare in caso di emergenza.

«In questo modo tutti i parcheggi in città saranno invece a disposizione dei residenti e degli avventori del mercato – dichiara il sindaco – A tutto vantaggio dei nostri commercianti».