Ventimiglia, lite per l’affitto degenera in aggressione con paletto di ferro

Ventimiglia. Nella mattinata di ieri, c, si è presentato presso il Commissariato di Ventimiglia riferendo di essere stato aggredito, mentre si trovava al lavoro, dal padre del suo ex coinquilino, per motivi legati alle spese dell’alloggio condiviso fino a pochi giorni prima.

L’uomo, ancora dolorante, ha riferito che l’aggressore, italiano, dopo una breve e animata discussione, lo ha colpito, per tre volte, con un paletto in ferro di colore rosso, utilizzato, solitamente, per delimitare i parcheggi.

Mentre la vittima è stata vistata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Sanremo e giudicata guaribile in 10 giorni, gli uomini della Squadra Volante del Commissariato, dopo aver sentito un testimone e rinvenuto il paletto di ferro utilizzato per l’aggressione, hanno rintracciato l’autore del gesto, il quale, dopo aver ammesso la responsabilità di quanto accaduto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per lesioni aggravate.