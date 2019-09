Ventimiglia, la polizia denuncia due stranieri molesti

Ventimiglia. La volante della Polizia di Stato è intervenuta nel tardo pomeriggio di ieri, verso le ore 18, nei pressi di un supermercato del centro dove due stranieri, in evidente stato di alterazione alcolica, spaventavano i passanti e i clienti in ingresso e in uscita dal negozio urlando e gesticolando in modo irruento.

Giunti sul posto, gli agenti hanno rintracciato subito i due uomini, i quali pur non avendo compiuto atti di aggressione fisica, erano in un grave stato di ubriachezza che li rendeva estremamente agitati ed incontenibili.

Uno dei due, un cittadino slovacco di 48 anni, solo quattro giorni fa era già stato deferito all’Autorità Giudiziaria, ancora una volta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ventimiglia, per il porto abusivo di un pugnale con lama di 20 cm, che gli era stato sequestrato.

L’altro soggetto, un cinquantenne di nazionalità polacca, è stato identificato in ufficio. Entrambi sono stati indagati in stato di libertà per molestia alle persone e assoggettati alla pena pecuniaria prevista dalla Legge per lo stato di manifesta ubriachezza.