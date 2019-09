Ventimiglia, incursione nottura del cinghiale Carmelo in piazza Libertà

Ventimiglia. Non poteva mancare una tappa in municipio tra le incursioni notturne che vedono protagonista Carmelo e la sua famigliola di cinghiali. Oltre ai giardini pubblici Tommaso Reggio, alle aiuole nei pressi della fontana del Putto e alle innumerevoli gite nel greto del Roja, il suino è stato filmato mentre con i suoi compari scava in cerca di cibo nelle aiuole davanti al palazzo comunale, tutte appena rimesse a nuovo per volontà del sindaco Scullino.

Gli animali non sembrano per nulla intimoriti dalla presenza degli uomini che si fermano per filmarli, a dimostrazione che ormai si tratta di cinghiali ‘da compagnia’. Peccato solo per i danni.