Ventimiglia. E’ iniziata stamani, con lo sfalcio dell’erba infestante, l’opera di pulizia e riordino del centro storico di Ventimiglia e della sua cinta muraria. Con l’ausilio di un’autoscala, gli operai hanno raggiunto e pulito il terrapieno presente sotto al piazzale del Funtanin.

«Si tratta di uno dei tanti interventi che abbiamo in programma – ha dichiarato il vicesindaco Simone Bertolucci, che ha assistito alle operazioni -. In vista dell’inaugurazione del porto, che avverrà entro il prossimo giugno, abbiamo messo in calendario una serie di interventi atti a migliorare l’aspetto della città alta, per garantire decoro e una maggiore igiene pubblica».

Si procederà poi, per zone, con la pulizia e lo sfalcio delle erbe infestanti di via Monsignor Ambrogio Daffra, per continuare per tutto il perimetro della cinta muraria e raggiungere porta Piemonte. «Abbiamo già provveduto a una pulizia della zona del Cavu – aggiunge Bertolucci – Dove interverremo nuovamente nei primi mesi del 2020».

Sono sei gli interventi in programma in tutta l’area da settembre fino al giugno dell’anno prossimo. «Ovviamente continueremo a mantenere l’area pulita anche dopo l’inaugurazione del porto – conclude il vicesindaco – Attraverso una serie di interventi manutentivi».