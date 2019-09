Ventimiglia. Anche questa mattina la città di confine si è svegliata con i danni causati dalla presenza di cinghiali in centro. Carmelo e famiglia, come ormai è stato soprannominato il gruppo di suini che ha trovato ‘casa’ nel greto del Roja, in prossimità di via Tenda, ha fatto irruzione nei pressi dei giardini pubblici Tommaso Reggio, devastando le aiuole intorno alla fontana del putto da poco risistemate.

Solo pochi giorni fa, ad essere distrutte erano state le aiuole interne al parco.