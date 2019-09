Ventimiglia, Fondazione Ernesto Chiappori. Nasce il comitato strategico

Ventimiglia. Federica Cozza, consigliere comunale della Lega a Sanremo; Armando Bosio, presidente della Fondazione Casertelli-Perraro e Domenico Martinetto, candidato consigliere alle scorse amministrative comunali con la lista Ventimiglia nel Cuore: sono i tre incaricati di formare il comitato strategico, istituito con un decreto dal sindaco Gaetano Scullino.

Composto da tre esperti in materie amministrative, il comitato avrà il compito di affiancare i rappresentati del Comune di Ventimiglia presso la Fondazione Ernesto Chiappori e la Fondazione Istituto Orfanotrofio “San Secondo”. L’obiettivo è quello di dare all’amministrazione una visione d’insieme dell’attuale situazione gestionale, economico-finanziaria e patrimoniale per informare, in modo efficace, la futura scelta dei rappresentanti del Comune di Ventimiglia nei due enti. Il Comitato strategico avrà durata per il periodo dal 4 settembre 2019 al 31 marzo 2020.