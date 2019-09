Ventimiglia, entrano nei locali della Spes per rubare, ma non trovando soldi mangiano e se ne vanno

Ventimiglia. Non c’era nulla di valore da rubare, nei locali della Spes di Roverino: così i ladri che hanno forzato la porta del centro per disabili, hanno mangiato tacchino e mortadella e se ne sono andati, dopo aver messo a soqquadro il locale.

E’ successo la scorsa notte. I malviventi hanno forzato una porta e rovistato nel laboratorio di decoupage e nella ludoteca, senza però trovare nulla se non del cibo in un frigo utilizzato dal personale. Stamani, sul posto, si è recata la polizia per un sopralluogo durante il quale gli ospiti della Spes sono rimasti chiusi nella mensa.

Altri furti sono stati commessi nelle vicine scuole materne e, nella notte tra mercoledì e giovedì, alla bocciofila, dove sono state portate via 12 sedie di metallo.