Ventimiglia, ennesimo gatto investito e ucciso in via Peglia. Immediato intervento dell’amministrazione

Ventimiglia. Un nuovo dosso, in sostituzione di quello pre-esistente ormai usurato tanto da essere diventato inutile, verrà posizionato in prossimità del canile di Peglia dove questa mattina è stato investito e ucciso uno dei numerosi gatti ospiti della struttura gestita dai volontari. L’appello lanciato da chi si occupa degli animali randagi è stato subito colto dall’amministrazione comunale. Grazie all’interessamento del consigliere di maggioranza Eleonora Palmero (Lega), domani inizieranno i primi lavori (con il posizionamento del dosso) per cercare di limitare la velocità nella zona, in modo da evitare ulteriori investimenti. Sono in corso di valutazione altre modifiche per regolare la viabilità di via Peglia.