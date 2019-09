Ventimiglia e Bordighera pregano per Gabriel: «Forza Hulk, non mollare!»

Vallecrosia. «Forza Hulk, non mollare! Gli amici del sestiere Ciassa ti aspettano più forte di prima». E’ il messaggio scritto a nome del sestiere Ciassa dal presidente Nico Martinetto e rivolto a Gabriel Smerecinschi: il 41enne rimasto gravemente ferito ieri in un incidente stradale a Vallecrosia.

Dipendente della pescheria Biancheri di Bordighera, Smerecinschi, che viaggiava in sella alla propria moto, si è schiantato contro un’auto in via Cesare Augusto per motivi in fase di accertamento. All’arrivo dei soccorritori del 118 e della Croce Rossa di Bordighera, l’uomo era cosciente, ma presentava gravi ferite: oltre a un trauma toracico, a preoccupare i sanitari era soprattutto una lesione gravissima a un piede, semi-amputato nell’impatto.

Il quarantenne è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità e ricoverato per accertamenti nel reparto di rianimazione del nosocomio.

Colleghi e amici ora fanno il tifo per lui, augurandosi che Gabriel possa tornare presto a casa.