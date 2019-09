Ventimiglia Calcio, le giovanili granata debuttano con due sconfitte e una vittoria

Ventimiglia. Le giovanili granata hanno debuttato con due sconfitte e una vittoria nella prima partita della fase autunnale.

Gli under 17 hanno perso di misura in casa della Sestrese: 4-3 a favore dei genovesi, per il Ventimiglia Calcio le reti portano la firma di Saccà, Sparma e Croese. Sconfitta severa, ma in buona parte prevedibile, degli under 16 che hanno ospitato il Vado. Finale. 0-7. Da segnalare che il Vado la scorsa annata si è aggiudicato il campionato regionale ed è una squadra attrezzata da tutti i punti di vista, a cominciare da quello fisico.

Goleada invece del Ventimiglia under 15 a Genova. I granata si sono imposti sulla Levante C con il risultato di 7-1, reti di Bacigaluppi, Bertone, Marra e doppiette di Scarfò e Raimondo.

(Video di franKone Foto Video)