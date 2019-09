Ventimiglia, bimba di 10 anni palpeggiata da magrebino: ecco cosa è successo

Ventimiglia. Una donna ha denunciato ai carabinieri di Ventimiglia una violenza sessuale nei confronti della figlia, una bambina di 10 anni. Stando a quanto ricostruito, tutto è successo intorno alle 20 di ieri in via Cavour, non lontano dalla chiesa di Sant’Agostino.

Qui, un nordafricano avrebbe afferrato la bambina, spingendola contro un muro per poi palpeggiarla, mentre la madre era intenta a parcheggiare l’auto. L’aggressore è stato messo in fuga da alcuni presenti e da un sedicenne, che si trovava nell’auto, uscito di corsa in aiuto della piccola. La bambina aveva aperto la portiera ed era uscita, mentre il genitore posteggiava. E’ stato, allora, sempre secondo quanto ricostruito, che si sono avvicinati due nordafricani, ma uno soltanto però avrebbe allungato le mani.

I militari stanno cercando di ricostruire la vicenda dalle testimonianze raccolte sul posto e dalle telecamere cittadine. I due nordafricani sono in fase di rintraccio.