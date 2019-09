Ventimiglia. Una donna di circa sessant’anni di Cuneo è stata salvata dai militari della Guardia Costiera che l’hanno soccorsa in mare, a circa seicento metri dalla costa, dove la cuneese era stata trascinata dalla corrente dopo essersi gettata da una scogliera nei pressi della foce del fiume Roja a Ventimiglia con l’intento di togliersi la vita.

E’ accaduto, poco prima delle 19. E’ stato il bagnino di uno stabilimento balneare della marina San Giuseppe a lanciare l’allarme, mettendo in moto la macchina dei soccorsi. A salvare la donna è stato il celere intervento della motovedetta Cp864 della Capitaneria di Porto di Sanremo, che in pochi minuti ha raggiunto Ventimiglia, recuperando l’aspirante suicida, trovata infreddolita e in stato confusionale mentre galleggiava ben distante dalla costa.

Tempo ancora una mezzora e sarebbe calato il buio, rendendo le operazioni di salvataggio ancora più difficili se non impossibili. Una volta fatta salire a bordo della motovedetta, la donna ha confermato di volerla fare finita senza però spiegare i motivi della tragica decisione presa. E’ stata sbarcata al Porto Vecchio di Sanremo, per poi essere accompagnata in ospedale da un’ambulanza.

[Nel video la motovedetta che da Sanremo raggiunge Ventimiglia]